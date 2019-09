Al via alle domande per n.20 posti per il Servizio Civile Universale con il progetto “Un amico in più-Brindisi” presso la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Brindisi. Il servizio sarà rivolto ai soci ciechi ed ipovedenti residenti nei n.20 Comuni del Territorio di Brindisi (Brindisi, Cisternino, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre S. Susanna e Villa Castelli).

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019 così come da bando pubblicato sul sito www.serviziocivile.gov.it e sul nostro sito www.uicibrindisi.it. e sulla pagina facebook UICI Brindisi.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l’esclusione.

I giovani interessati possono presentare domanda esclusivamente in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”. È una piccola rivoluzione per il servizio civile universale che risponde alla priorità che il nostro Paese si è data di garantire ai cittadini un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi della Pubblica Amministrazione e che assicurerà maggiore trasparenza delle procedure. Inoltre, tale modalità, permetterà una riduzione dei tempi dei procedimenti e una semplificazione dei processi, agevolando l’attività del Dipartimento, delle Regioni e Province Autonome e degli enti di servizio civile. Ai giovani verrà dato tutto il supporto necessario per la compilazione della domanda attraverso siti web, semplici manuali, indirizzi mail dedicati e, se necessario, riceveranno assistenza diretta da parte degli enti di servizio civile interessati.

Chi intende partecipare al Bando che, si ricorda, è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, può richiedere lo SPID con un livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial.

Il progetto prevede la possibilità di partecipare alle numerose attività svolte dalla stessa Unione per favorire l’integrazione, l’informazione, l’emancipazione nella vita sociale e nel lavoro dei minorati della vista. Si tratta di un’esperienza di crescita e formazione che offre l’opportunità di confrontarsi in maniera consapevole con la disabilità visiva aiutando gli altri.

Per eventuali info contattare i seguenti recapiti:

Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti sede di Brindisi via Santa Margherita, 21 tel. 0831/526105 o inviare una mail: uicbr@uiciechi.it

pec: info@pec.uicibrindisi.it

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS

sezione territoriale di Brindisi