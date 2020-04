ANCE Brindisi ha donato due monitor e un defibrillatore all’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi.

Le apparecchiature medicali sono state consegnate, nella giornata di ieri, al reparto diretto dal dott. Eugenio Sabato.

Contestualmente siamo, purtroppo, venuti a conoscenza della preoccupante situazione creatasi proprio nella divisione di pneumologia.

Cogliamo quindi l’occasione per augurare a tutto il personale sanitario colpito dal Covid – 19 una pronta e completa guarigione.

Con questa donazione l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili di Brindisi ha voluto contribuire, anche se in minima parte, al lavoro svolto quotidianamente da medici e infermieri, impegnati in prima linea in questa dura battaglia.

A loro va il nostro pensiero e il nostro sentito ringraziamento.