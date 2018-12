Questa mattina ho depositato un ordine del giorno, che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale, con sui si impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere alla Regione Puglia la possibilità di utilizzare per interventi da svolgere a Tuturano i risparmi d’asta conseguiti nell’assegnazione delle gare per la realizzazione delle opere previste nel Piano di rigenerazione urbana di quella Frazione.

Ricordo che la Regione Puglia ha assegnato al Comune di Brindisi per la realizzazione del suddetto Piano circa sette milioni di Euro e che i ribassi d’asta ammontano a circa 700.000,00 Euro.

Già nel corso di un sopraluogo effettuato quest’estate con il Sindaco e con l’Assessore ai Lavori Pubblici segnalammo una serie di interventi urgenti: dalla realizzazione di dossi in Via Vittorio Emanuele e Via Colemi al rifacimento dei marciapiedi nelle stesse vie; dalla installazione di lampioni in Via Santa Candida, via Del pianoforte e via Della chitarra, già dotate delle apposite tubature, alla sistemazione dello spiazzo antistante la Parrocchia Maria SS Addolorata.

Interventi, in fondo, di modesta entità ma che potrebbero contribuire a restituire decoro ad una Frazione spesso dimenticata nella programmazione delle opere pubbliche cittadine.

Nell’ordine del giorno, peraltro, abbiamo proposto che degli interventi da realizzare si occupi la competente Commissione Consiliare ai Lavori Pubblici anche per dare dignità a questi importanti Organi di consultazione e consentire a tutti i Consiglieri Comunali di proporre suggerimenti.

IL CAPOGRUPPO PRI

(Gabriele ANTONINO)