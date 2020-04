Personale della Polizia di Stato, nella decorsa notte, ha arrestato una cittadina della Romania.

Attorno all’una, veniva chiesto l’intervento del Commissariato della Città Bianca in una contrada che si trova lungo la strada provinciale per Martina Franca poiché il figlio di due anziani genitori lamentava comportamenti non idonei messi in atto dalla badante, assunta da poco, attraverso un’agenzia interinale del luogo.

Immediatamente arrivati sul posto, i poliziotti si prodigavano attivamente per evitare che la situazione peggiorasse dal momento che la donna straniera che era in forte stato di ebrezza, ingiuriava, minacciava e mancava di rispetto ai figli degli anziani, intervenuti a difesa degli stessi.

Inoltre, non era stata accorta nell’occuparsi delle loro esigenze connesse anche a condizioni di salute molto precarie.

Nonostante gli inviti a calmarsi e a non continuare nelle condotte aggressive, la badante proseguiva.

Ad uno degli Agenti sferrava un calcio ad un ginocchio nelle fasi di contenimento e di accompagnamento presso l’Ufficio.

Dopo l’integrale ricostruzione della vicenda, l’acquisizione della denuncia e di ulteriori dettagli investigativi, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno si traeva in arresto la donna e la si poneva a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

Deve rispondere dei reati di Resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e di altri in corso di valutazione da parte dell’A.G.

L’intervento della Polizia di Stato consente di porre l’attenzione sulla necessità di rivolgersi alle Istituzioni per evitare che in questo periodo emergenziale gli isolamenti domiciliari possano tradursi in facili terreni per la commissione di reati all’interno delle mura domestiche.