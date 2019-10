L’ Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione Locale di Brindisi, in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, l’ Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia e l’ Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, terrà, il prossimo 25 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il Teatro dell’ Istituto Salesiano “ Don Bosco” in Brindisi – Via Appia, 195, un Convegno sul tema: “ Aspetti sociali, etici e giuridici della Famiglia “.

Un tema che sarà approfondito grazie ad autorevoli interventi di personalità di alto spessore. Il Convegno sarà moderato da Don Giuseppe Pendinelli , Vicario Giudiziale dell’ Arcidiocesi, Direttore dell’ Ufficio Diocesano per la Pastorale familiare e Consulente Ecclesiastico dell’ Unione Giuristi Cattolici Italiani – U. L. di Brindisi.

Si inizierà con il saluto che l’ Avv. Claudio Consales, Presidente dell’ Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi, rivolgerà agli convegnisti .

Seguirà l’ intervento dell’ Avv. Lorenzo Maggi, Presidente dell’ Unione Brindisina dei Giuristi Cattolici Italiani, il quale introdurrà ai lavori dell’ incontro.

Successivamente, saranno svolte importanti relazioni su temi specifici di strettissima attualità : “La Famiglia nella Società “, a cura della Dott. ssa Lodovica Carli, Presidente del Forum Regionale di Puglia delle Associazioni Familiari ; “ La Famiglia nella Dottrina Sociale della Chiesa “, a cura dell’ Avv. Aldo Vangi, Referente regionale del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia ; “ La Famiglia in crisi”, su cui si soffermerà l’ Avv. Maria Laura Basso, Docente di Diritto di Famiglia e di Diritto Minorile presso l’ Università LUMSA di Taranto.

Le conclusioni saranno di S. E. Monsignor Domenico Caliandro , Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, la cui partecipazione all’ evento è significativa della massima attenzione del mondo ecclesiale nei riguardi della famiglia, dei suoi irrinunciabili valori , del ruolo, a tutti i livelli, nella società e nella comunità.

UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI U.L. BRINDISI