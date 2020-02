Non poteva esserci scenario migliore per la Happy Casa, accolta da oltre 600 brindisini alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia 2020. Brindisi batte nei quarti Sassari e stacca il biglietto per la semifinale di domani sera alle ore 21 contro la vincente tra Brescia e Fortitudo Bologna. Menzione d’onore per la prova da record di Banks autore di 37 punti, miglior prestazione realizzativa nelle F8 superando il record di Drake Diener di 36 punti. La tripla della vittoria è però di Martin, decisivo nel finale di gara di un match sempre punto a punto.

Banks e Thompson attaccano subito dalla palla a due propiziando il primo break del match sul 15-4 al 5’. Dopo il tecnico chiamato a coach Pozzecco, Pierre e Bilan ricuciono il gap di svantaggio (18-18). La zona difensiva di Sassari non sortisce gli effetti sperati e Martin la punisce con 5 punti di fila per il 22-26 di fine primo quarto, periodo in cui Banks ha già realizzato 12 punti. Jerrells risponde a inizio secondo quarto prendendosi le responsabilità offensive in casa Dinamo con 7 punti consecutivi. Sutton commette il terzo fallo dopo 16 minuti e la partita si accende nei contatti sotto canestro: 38-39 a fine primo tempo. Brown si carica del quarto fallo personale nella sfida contro Bilan al 23’ e Pierre azzanna la partita regalando il primo vantaggio a Sassari (43-42). Sutton si iscrive a referto con le spallate sotto canestro e il recupero per la schiacciata a campo aperto del 48-53. Pierre e Jerrells tengono a contatto Sassari mentre va in scena il Banks show a quota 26 punti nel terzo quarto (61-64 al 30’).

Anche Stone commette il quarto fallo a inizio ultimo quarto ma la Happy Casa piazza l’allungo sul 61-68. Evans attacca Stone in post basso e Spissu punisce dall’angolo per il pareggioa quota 68. Gentile colpisce dalla distanza con due triple di fila per il contro parziale di 13-3. Zanelli e Martin rispediscono al mittente da oltre l’arco dando vita a un gran finale tra botte e risposte con Spissu e Jerrells. La tripla decisiva è di Martin con un arcobaleno che conclude la propria corsa sul fondo della retina.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi: 86-91 (22-26, 38-39, 61-64, 86-91)

BANCO DI SARDEGNA: Spissu 15, Bilan 8, Bucarelli, Evans 12, Pierre 21, Gentile 6, Coleby 2, Vitali 2, Jerrells 20, Magro ne, Devecchi ne. All.: Pozzecco.

HAPPY CASA: Banks 37, Brown 2, Martin 14, Sutton 10, Zanelli 3, Gaspardo 6, Campogrande, Thompson 10, Stone 9, Ikangi ne, Cattapan ne, Guido ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Saverio Lanzarini – Alessandro Vicino – Mark Bartoli.

Note: Tiri liberi: Sassari 11/16, Brindisi 11/14. Perc. tiro: Sassari 31/71 (13/28 da tre, ro 25, rd 15), Brindisi 34/68 (12/31 da tre, ro 11, rd 27).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi