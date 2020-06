I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato, in flagranza di reato, Fabio Vindice , 36enne e Emiliano Manno, 40enne, entrambi del luogo, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

In particolare, nel corso della serata di ieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, il Manno è stato notato dai militari operanti uscire dall’abitazione di Vindice. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina per un peso complessivo di 1.5 gr.

La conseguente perquisizione domiciliare effettuata presso la predetta abitazione ha consentito inoltre di rinvenire un involucro contenente ulteriori 1.6 gr di cocaina e 15.5 gr di marijuana.

L’ulteriore perquisizione effettuata presso l’abitazione del Manno, ha consentito di rivenire, occultati nella credenza del soggiorno:

– un involucro contenente 150 gr di marijuana;

– una busta di plastica contenente 27 proiettili illegalmente detenuti;

– la somma di 70 euro in banconote di piccolo taglio.

Contestualmente sono stati analizzati i cellulari dei soggetti, dai quali si è accertata l’attività di spaccio posta in essere da entrambi. La sostanza stupefacente e il munizionamento sono stati sequestrati. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Brindisi su disposizione dell’A.G..