Si è tenuto presso la sede della Procura della Repubblica di Brindisi un incontro istituzionale tra il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, e il Presidente della sottosezione brindisina dell’Associazione Nazionale Magistrati, Pierpaolo Montinaro. All’incontro ha preso parte anche la funzionaria di ANCE Brindisi, Francesca Mevoli, a testimonianza del forte impegno operativo dell’Associazione nella costruzione di una rete territoriale di confronto e prevenzione.

Un confronto proficuo, volto a porre le basi di un percorso condiviso di collaborazione tra il mondo dei costruttori e quello della Magistratura, nel segno della trasparenza, della legalità e della prevenzione.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per avviare una riflessione comune su alcuni temi cruciali che toccano il settore delle costruzioni e l’intera comunità provinciale, con l’obiettivo di organizzare cicli di incontri tematici, aperti al contributo di esperti, operatori del diritto, forze dell’ordine, tecnici e rappresentanti delle istituzioni.

Tra le priorità individuate:

• Violenza di genere e discriminazioni nei luoghi di lavoro, anche in relazione al ruolo sociale e culturale del comparto edile nella promozione di modelli inclusivi;

• Infortuni e morti sul lavoro, con un focus sull’effettività delle misure di prevenzione e sulla necessità di rafforzare la cultura della sicurezza;

• Reati ambientali, in particolare quelli connessi alla gestione dei rifiuti di cantiere, al consumo di suolo e all’abusivismo edilizio.

Un approccio innovativo, proposto dal Presidente Montinaro durante il confronto, è quello di partire da casi concreti e dall’analisi di dati e statistiche, evitando approcci generici o solo formali.

Una metodologia che ANCE Brindisi ha condiviso e fatto propria, anche in ragione della peculiarità operativa e pragmatica del mondo delle costruzioni, e che potrà contare sul supporto tecnico del Centro Studi ANCE, per offrire strumenti concreti di lettura e azione capaci di rafforzare il presidio della legalità nel territorio provinciale di Brindisi.

«Il settore delle costruzioni ha un ruolo centrale nella tenuta economica e sociale del territorio e non può sottrarsi alla responsabilità di essere anche presidio di legalità, sicurezza e inclusione – ha dichiarato il Presidente Angelo Contessa –. Come ANCE Brindisi crediamo che solo attraverso il confronto costante con le istituzioni sia possibile costruire strumenti concreti e duraturi per tutelare le imprese sane, prevenire e contrastare ogni forma di illegalità. Questo percorso nasce con l’ambizione di mettere a sistema buone pratiche promuovendo un modello di sviluppo imprenditoriale che sia solido, trasparente e duraturo nel tempo. Ringrazio il Presidente Montinaro per la disponibilità e l’autorevolezza con cui ha accolto la proposta».

Questo incontro si inserisce in un più ampio ciclo di interlocuzioni istituzionali che ANCE Brindisi sta promuovendo, con l’obiettivo di costruire una rete sinergica finalizzata al contrasto dell’illegalità e al sostegno delle imprese sane, che operano nel rispetto delle regole e contribuiscono allo sviluppo sostenibile del territorio.

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di apertura e collaborazione tra istituzioni, con la consapevolezza che le sfide del presente richiedano una rete di responsabilità collettive, capaci di agire sul piano educativo, normativo e culturale.

ANCE Brindisi si impegna a portare avanti questo percorso con spirito propositivo, mettendo a disposizione dati, competenze e testimonianze, nella convinzione che solo dal dialogo tra i diversi attori della nostra società possa nascere un cambiamento reale e duraturo per il territorio.