I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, unitamente ai militari della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 22enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane, a seguito di un controllo su strada in località “Selva”, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 21,2 grammi di marijuana, una piantina della medesima sostanza dell’altezza di 20 cm, nonché di due bilancini di precisione, fertilizzanti e termo-igrometri necessari alla coltivazione e vario materiale idoneo al confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato rimesso in libertà.