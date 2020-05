I Carabinieri della Stazione di Erchie hanno tratto in arresto Giovanni Summa, 21enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

Nella mattinata di ieri, i militari, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 97 grammi di marijuana, suddivisi in 45 dosi, materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente e tre proiettili calibro 380 auto win, tutto illegalmente detenuto e occultato sotto il materasso nella sua camera da letto, successivamente sequestrato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.