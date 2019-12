I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Marco Balestra, 21enne del luogo, per “spaccio di sostanza stupefacente a minorenne e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e “resistenza e violenza a pubblico ufficiale”.

Il giovane, nella serata di ieri, è stato notato cedere un grammo di “marijuana” a un 17enne del luogo. Nel corso delle operazioni di identificazione, il Balestra, al fine di eludere il controllo di polizia, si è dato alla fuga tra la folla, spintonando i passanti e causando vari danni materiali, in via di quantificazione e, raggiunto dai militari, ha posto violenta resistenza alle operazioni, procurando a uno di essi delle lesioni.

Posto in sicurezza, al termine della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 30 grammi di marijuana, suddivisi in 30 dosi confezionate in buste di plastica, da un grammo ognuna. Su disposzione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 21enne è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.