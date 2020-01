La SSD Brindisi Football Club, a seguito del sopralluogo della commissione pubblici spettacoli avvenuto in data odierna, comunica che, in occasione dell’incontro di calcio Brindisi-Casarano, in programma domenica 19 gennaio 2020 alle ore 15:00 e valevole per la ventesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, sarà agibile soltanto la Tribuna dello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi.

Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulla prevendita e sull’organizzazione della gara in oggetto.