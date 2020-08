La SSD Brindisi FC comunica l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2020/21.

Premesso che a causa dell’emergenza Covid – 19, su disposizioni governative saranno disponibili un numero massimo di 1000 abbonamenti nominativi, la società nonostante detta limitazione, così come più volte richiesto dalla tifoseria, non si è risparmiata nell’allestire una compagine competitiva. Per quanto detto si invitano gli sportivi brindisini a stare vicini alla Società.

Gli abbonamenti si potranno prenotare, previo pagamento della metà del costo dello stesso, presso la sede della società in via B. Brin n 33 dalle ore 15,00 alle ore 18.00

Sarà dato diritto di precedenza agli abbonati della scorsa stagione a partire dal 29 agosto al 3 settembre a seguire tutti gli altri.

Di seguito i posti disponibili e i prezzi:

Tribuna centrale laterale dx e sx sostenitori 100 posti € 500

Tribuna laterale dx e sx 400 posti € 230

Gradinata 100 posti € 140

Curva 400 posti € 125

Comunicato stampa SSD Brindisi FC