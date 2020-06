Ci giunge notizia che, il nostro atleta Simone Giovane, classe 2002, esterno basso mancino naturale, è entrato negli interessi di alcune società professionistiche di serie C del nord Italia.

Una notizia che ci riempie di orgoglio e che ci rende entusiasti del lavoro svolto dall’intero staff della Juniores Nazionale del Brindisi FC che, nel corso dell’attuale stagione terminata anzitempo, ha creduto fortemente in tutti i suoi atleti. Giovane, oltretutto, ha ricevuto diverse convocazioni anche in prima squadra. Brindisi continua così ad essere, come da tradizione, una piazza che investe nei giovani di prospettiva e di sicuro avvenire.

Mario Bassi

Responsabile settore giovanile BRINDISI FC