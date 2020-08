La SSD Brindisi FC comunica la riconferma dell’esterno destro, classe 1999, Antonio Boccadamo. I suoi inizi calcistici col Taranto, dove ha fatto parte, della juniores nazionale, esordendo poi in prima squadra. Successivamente è andato in prestito in serie D, prima all’Imola, e poi al Milano City.

La passata stagione con i colori bianco azzurri ha ben figurato meritando la riconferma.

Nuovo arrivo è il portiere Alessandro Russo classe 2000. Ha effettuato tutta la trafila calcistica nel settore giovanile del Taranto. Nelle ultime due stagioni ha giocato in serie D nel Grumentum e nel Francavilla in Sinni.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC