I gruppi politici di Con Pomes, Consenso Civico, Insieme per Pomes, Movimento 5 Stelle, Ostuni è Viva e Partito Democratico esprimono il loro convinto e pieno sostegno al Sindaco Angelo Pomes e agli assessori attualmente in carica.

Riteniamo fondamentale condividere e sostenere la scelta del Sindaco di respingere con fermezza ogni forma di pressione politica e amministrativa, una dinamica che, purtroppo, si è fatta sempre più evidente e sistematica negli ultimi mesi.

In questi due anni di amministrazione sono stati conseguiti risultati importanti come mai prima d’ora, frutto dell’impegno costante del Sindaco e della Giunta.

La città ha finalmente recuperato una prospettiva moderna e lungimirante, che le sta consentendo di tornare a recitare un ruolo da protagonista nella Regione Puglia ed anche fuori di essa.

Tuttavia, non possiamo ignorare che ulteriori obiettivi, già individuati e perseguiti con determinazione, non sono stati raggiunti a causa di interferenze continue, spesso pretestuose e prive di fondamento, che hanno rallentato e ostacolato l’azione amministrativa. Non si è trattato di due isolate delibere, come strumentalmente si è voluto far credere, ma di atti fondamentali per la pianificazione e la programmazione del futuro della città: il recepimento della Legge Regionale n. 36/2023 (cosiddetto “Piano Casa”), l’adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la riforma del regolamento della ZTL e di quello per l’occupazione del suolo pubblico, il nuovo piano del traffico e dei parcheggi, con la relativa nuova viabilità a valle del centro storico, fino all’avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, attraverso la costituzione dell’Ufficio di Piano.

Abbiamo inoltre dovuto più volte accogliere richieste di rinvio nell’adozione di provvedimenti essenziali per assicurare sviluppo e investimenti nella nostra città.

Opere pubbliche, attività produttive, iniziative legate allo sport, al turismo, alla cultura e alla gestione e alla tutela del territorio – tutte propedeutiche al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, al loro benessere e all’incremento delle occasioni di lavoro – hanno spesso subito ritardi e battute d’arresto per una visione obsoleta.

Un’inutile e quotidiana fatica che ha sottratto tempo ed energie all’intera maggioranza.

L’azione amministrativa ha senso solo se è orientata a produrre risultati concreti e utili per la città, affrontando con serietà e dedizione le tante criticità presenti. Quando, invece, è caratterizzata da ostruzionismo, perde ogni legittimità.

Noi vogliamo continuare a lavorare per il bene di Ostuni e per portare a compimento le numerose attività già in essere, tra le quali: l’inaugurazione già programmata del piano terra della piastra dell’Ospedale di Ostuni (risultato ottenuto con grande impegno da questa Amministrazione), il progetto di riqualificazione di Villanova e Diana Marina, la conclusione del dragaggio del porto, i lavori di ristrutturazione e recupero dell’Edificio Vitale, il recupero dell’immobile San Carlo come centro di riferimento per le famiglie in difficoltà e, più in generale, per l’assistenza sociale ai cittadini, il rilancio e la valorizzazione della zona artigianale, la riqualificazione di viale Pola e del campo sportivo.

Vogliamo onorare la fiducia che i cittadini hanno riposto in noi, ma intendiamo farlo liberi da qualsiasi forma di interferenza, con una visione chiara e condivisa di crescita per la nostra comunità e al passo con le sfide che i tempi ci impongono.

Rinnoviamo quindi il nostro impegno a sostegno del Sindaco Angelo Pomes, al quale confermiamo pieno e incondizionato mandato per affrontare e risolvere la crisi amministrativa, con il supporto delle forze politiche che si renderanno disponibili a garantire un’azione di governo libera, responsabile, stabile e all’altezza delle legittime aspettative della cittadinanza.

Non si può bloccare o ritardare l’importante processo di crescita, sviluppo e rinnovamento in atto nella nostra città.

Con Pomes

Consenso Civico

Insieme per Pomes

Movimento 5 Stelle

Ostuni è Viva

Partito Democratico