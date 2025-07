Dal 14 al 18 luglio 2025, la Pinacoteca comunale di San Michele Salentino ospiterà “Presenti per Gaza”, una mostra collettiva che raccoglie più di 40 artisti internazionali uniti da un progetto artistico e umano di grande valore simbolico e civile. L’iniziativa sarà poi riproposta dal 23 al 27 luglio nella suggestiva cornice della sala dell’associazione “G. Di Vittorio” di via Castello, 20 a Mesagne.

La mostra nasce da una chat di gruppo creata durante la pandemia, uno spazio virtuale che ha permesso ad amici e artisti di restare uniti in un tempo di isolamento. Oggi quella stessa rete torna a vivere per uno scopo più alto: trasformare la bellezza dell’arte in solidarietà concreta per la popolazione di Gaza, vittima di una crisi umanitaria senza precedenti.

A fare da filo conduttore è la voce autorevole di Roberto Piumini, scrittore e poeta tra i più noti nel panorama italiano, capace di raccontare con profondità e delicatezza le grandezze e le miserie dell’essere umano. Intorno a lui, si sono raccolti artisti che operano nei campi della fotografia, poesia, illustrazione, pittura, letteratura, tutela dei beni culturali: tutti uniti da un comune senso di responsabilità civile.

L’inaugurazione della mostra a San Michele Salentino è programmata per le ore 20:00 di lunedì 14 luglio, alla presenza del sindaco Giovanni Allegrini, del presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, dell’assessora alla Cultura Tiziana Barletta, della consigliera provinciale con delega alla Cultura Rosalia Fumarola, della direttrice scolastica Ornella Manco e del curatore della mostra, l’architetto Enzo Longo.

Uno spazio significativo sarà dedicato anche ai lavori realizzati dai bambini delle classi terze della scuola dell’infanzia di San Michele, che hanno lavorato sul tema “L’arte e la sua magia”.

Le opere esposte, tutte donate dagli artisti, saranno messe in vendita o proposte all’asta. Il ricavato sarà interamente devoluto a Vento di Terra ETS, una realtà attiva da anni in Palestina, in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. L’associazione lavora per offrire istruzione, supporto psicologico e sociale, tutela delle persone fragili, promozione delle capacità e dei talenti locali, con la convinzione che solo una cultura condivisa possa essere terreno di pace e crescita.

Vento di Terra è conosciuta anche per la costruzione della Scuola di gomme di Khan Al Ahmar e della scuola La Terra dei bambini, entrambe più volte abbattute e ricostruite, simboli di una resistenza pacifica che si nutre di istruzione e speranza.

In un tempo buio per la popolazione di Gaza, stretta tra assedio, bombardamenti e fame, Presenti per Gaza si fa gesto di vicinanza, testimonianza e azione concreta. Oltre all’esposizione, entrambe le tappe della mostra saranno arricchite da performance artistiche, musica, danza e teatro, con la partecipazione gratuita di artisti che, anche con la loro presenza, scelgono di essere parte attiva di un messaggio universale di solidarietà.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino