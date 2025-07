L’estate fasanese targata Wow! Fasano 2025, grazie alla preziosa sinergia tra Locus Festival, Parco Archeologico di Egnazia e Comune di Fasano, si arricchisce di un altro evento di caratura internazionale: il 12 settembre, proprio il Parco Archeologico di Egnazia ospiterà il live di Fred Again, artista che ha rivoluzionato la musica elettronica degli ultimi anni collezionando sold out istantanei in tutto il mondo.

Fred Again ha annunciato il suo primo tour italiano con cinque live show nel mese di settembre: si parte dal 4 settembre a Milano per poi proseguire con Verona (5 settembre), Piazza del Plebiscito a Napoli (7 settembre), Parco della Musica a Roma (8 settembre) e Scavi di Egnazia a Fasano (12 settembre).

Fred Again, pseudonimo di Fred John Philip Gibson è un cantautore, paroliere, produttore discografico, disc jockey britannico. Ha vinto due Grammy Awards, rispettivamente nelle categorie miglior album dance/elettronico e miglior registrazione dance/elettronica. Come autore ha collaborato con artisti del calibro di Ed Sheeran, Justin Bieber, Clean Bandit, Demi Lovato, Shawn Mendes, Halsey, George Ezra, Rita Ora, Jess Glynne, Ellie Goulding, Little Mix, Stormzy e BTS.

L’opening act di tutte le date sarà affidato ai Parisi, duo italiano che ha già collaborato con Fred Again.. nell’album ‘Actual Life 3’.

I tickets saranno in vendita, previa registrazione, a partire da venerdì 11 luglio.

L’evento arricchisce ulteriormente il programma di eventi estivi “WOW! Fasano 2025”, consultabile su www.comune.fasano.br.it e www.terredifasano.it, oltre che sui canali social ufficiali della Città di Fasano. Questo progetto è frutto della collaborazione tra vari enti pubblici e privati, associazioni, comitati e cittadini, che, in sinergia con l’amministrazione comunale, contribuiscono ogni anno a rendere l’estate di Fasano ricca di eventi di qualità.

Il programma è sostenuto grazie ai fondi derivanti dall’imposta di soggiorno applicata ai turisti che soggiornano nelle Terre di Fasano e che, assieme ai cittadini fasanesi e dei territori limitrofi, saranno i destinatari della ricca offerta culturale e di intrattenimento promossa dal Comune di Fasano.