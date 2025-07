C’è un dettaglio, in apparenza marginale, che rischia di trasformare il caso Antonino in un imbarazzante cortocircuito istituzionale per l’attuale amministrazione comunale. Ed è la dichiarazione, resa dal sindaco Giuseppe Marchionna l’8 luglio al “Nuovo Quotidiano di Puglia” ed a “Il Fatto Quotidiano”, secondo cui avrebbe appreso “solo quel giorno” della sentenza che consente all’ex sindaco Giovanni Antonino di saldare un debito da 2,3 milioni di euro con appena 252mila euro, pagabili in 35 anni.

Una dichiarazione che oggi, alla luce dei fatti, rischia di suonare come un clamoroso falso.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione on line de “Il Fatto Quotidiano”, a smentire Marchionna non sarebbero le opposizioni o le ipotesi giornalistiche, ma una mail ufficiale dell’Avvocatura comunale, datata 3 giugno, indirizzata proprio al primo cittadino e ad altre figure chiave della giunta, tra cui le assessore al Bilancio e al Personale. In quel documento si comunicherebbe la pubblicazione della sentenza (avvenuta il 31 maggio), si spiegherebbe che è immediatamente esecutiva e si inviterebbe a valutare un’eventuale impugnazione.

Il fatto certo è che la giunta, pur essendosi costituita in giudizio contro la proposta di sovraindebitamento di Antonino, ha poi lasciato passare il termine per proporre appello (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 51 del Codice della crisi). A questo si aggiunge l’ulteriore elemento della “delicatezza politica” ammessa dallo stesso sindaco, in ragione del fatto che, a presiedere il consiglio comunale, c’è Gabriele Antonino, figlio dell’ex sindaco beneficiario dello sconto milionario.

Entrambi sono espressione del Partito Repubblicano Italiano, che sostiene la maggioranza guidata da Marchionna.

E dire che proprio il Comune, nelle memorie di costituzione avverso la proposta di piano, aveva definito la proposta di Antonino come un “indulto civile” ai danni della collettività. Invece, ad impugnare la sentenza è stata soltanto l’Agenzia delle Entrate.

Intanto le opposizioni ed il Consigliere Roberto Quarta hanno chiesto ufficialmente accesso agli atti per verificare date, documenti ed eventuali omissioni. In attesa di conoscere la documentazione, le domande politiche restano intatte: perché un’amministrazione che si è detta contraria in aula di giustizia ha poi lasciato scadere i termini senza reagire? Perché nessuno ha sollecitato un appello, se non l’Agenzia delle Entrate? Perché il sindaco ha affermato di non sapere, quando invece era stato informato da settimane?

Se la giunta ha scelto consapevolmente di non impugnare per un motivo ben preciso, deve avere il coraggio di spiegarlo pubblicamente. Ma se ha mentito, o ha ignorato una comunicazione dell’Avvocatura per oltre un mese, siamo di fronte a un caso ancora più grave: non si tratta più solo di debiti non riscossi, ma di una scelta politica deliberata che lascia il dubbio che si sia privilegiata la famiglia Antonino e la stabilità dell’amministrazione piuttosto che il bene collettivo.

Le precisazioni giunte da Marchionna nella serata del 9 luglio non convincono molto.

Secondo il Sindaco “allo stato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – creditore procedente abilitato – non risulta abbia opposto ricorso“… e “in tali condizioni il Comune di Brindisi … non dispone di alcun elemento aggiuntivo e significativo tale da far prevedere una revisione del giudizio con una sia pur minima percentuale di successo“.

Con queste parole il Sindaco smentisce se stesso perché, a dispetto della dichiarazione di aver saputo dell’esistenza della sentenza soltanto l’8 luglio, sostiene che, quella di non proporre appello, sarebbe una “scelta consapevole” determinata dal fatto che – a suo dire – la mancata opposizione dell’Ader azzererebbe la percentuale di successo.

Ma a non convincere affatto, è proprio la tesi secondo cui la mancata opposizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione azzererebbe la percentuale di successo.

Nel processo di sovraindebitamento, infatti, la funzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è limitata alla gestione delle notifiche e delle procedure esecutive, mentre è il Comune, in quanto ente creditore, ad avere piena titolarità per opporsi nel merito (come, d’altronde, è avvenuto nella prima fase della proposta di piano).

Ignorare – o fingere di ignorare – questa distinzione elementare tra soggetti processuali equivale a mistificare la realtà.

Ore. Pi.