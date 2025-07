L’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano è lieto di annunciare l’atteso ritorno de “La Scena dei Ragazzi – Rassegna Kids 2025”, un calendario di spettacoli teatrali pensato appositamente per i bambini e le loro famiglie, che animerà le serate estive del Chiostro dei Minori Osservanti. La rassegna è realizzata in collaborazione con Puglia Culture, con il patrocinio e il sostegno Regione Puglia e il Ministero della Cultura.

La rassegna, che si conferma un appuntamento immancabile di teatro per l’infanzia, offre quest’anno cinque diverse rappresentazioni, selezionate per la loro capacità di incantare, divertire e stimolare la fantasia dei piccoli spettatori. Un’occasione unica per avvicinare i bambini al mondo del teatro, attraverso storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

Il programma de “La Scena dei Ragazzi 2025” prevede i seguenti appuntamenti:

• Domenica 27 luglio > “Il Cantastorie a Pedali” del Teatro dei Leggeri (dai 5 anni)

• Domenica 10 agosto > “Rosso Come Cappuccetto” di Granteatrino (dai 4 anni)

• Domenica 24 agosto > “Secondo Pinocchio” di Burambò (dai 5 anni)

• Domenica 31 agosto > “Il Circo di Agostina” del Teatro dei Cipis (dai 3 anni)

• Domenica 7 settembre > “Pulcinellamoltomosso” de Le guarattelle di Enrico Francone (dai 3 anni)

Tutti gli spettacoli si terranno nel Chiostro dei Minori Osservanti a Fasano. L’apertura è prevista per le ore 20:00, con inizio spettacolo alle 20:30.

Il costo del biglietto è di € 5,00. La prevendita sarà disponibile presso i portici della Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” nelle seguenti giornate: 24 luglio, 7 e 28 agosto, dalle ore 15:30 alle 17:30.

«Siamo entusiasti di riproporre anche quest’anno ‘La Scena dei Ragazzi’ – dichiara l’Assessore alla Cultura Cinzia Caroli – un progetto che testimonia il nostro impegno nel promuovere la cultura e l’arte fin dalla tenera età. Il teatro è uno strumento fondamentale per la crescita dei bambini, capace di educare, divertire e stimolare la loro creatività. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare a questi momenti di magia e condivisione».

Non mancate a questo straordinario viaggio nel mondo della fantasia e del divertimento!

Ufficio Stampa

Città di Fasano