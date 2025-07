Sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in via Municipio.

“L’obiettivo di questi lavori – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è abbattere gli ostacoli che impediscono l’accesso a Castello Imperiali e il passaggio lungo via Municipio. Sin dal 2020 abbiamo voluto affermare il principio generale che la Città deve essere un luogo democratico, adeguato alle esigenze di mobilità di tutti. In questo caso l’obiettivo incontra la necessità di tutelare il diritto alla bellezza in quanto da qui si accede ad un pezzo importante del nostro patrimonio storico artistico.”

Il progetto prevede l’abbassamento dei marciapiedi con una estensione degli stessi, il rifacimento delle rampe di raccordo con realizzazione di percorsi loges in prossimità degli attraversamenti, spostamento della segnaletica, posizionamento dei dissuasori in corrispondenza delle aree riservate ai pedoni e sistemazione dell’accesso al Teatro Imperiali.

“L’abbassamento del marciapiede – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – consentirà il transito delle sedie a rotelle e dei passeggini che al momento è reso difficoltoso dalla presenza degli alberi da un lato e dalle dimensioni del marciapiede sul lato opposto. In sostanza cambierà la configurazione dell’area che sarà compatibile con il transito in sicurezza di tutti.”

L’abbassamento dei marciapiedi consentirà di preservare la presenza dei lecci e di garantire i pedoni grazie all’allargamento della superficie a loro dedicata che sarà delimitata da dissuasori.

“L’intervento intorno a Castello Imperiali in attuazione del PEBA – prosegue l’Assessore ai diritti civili Sergio Tatarano – rappresenta un traguardo storico ed un simbolo dell’attenzione della nostra comunità al tema della accessibilità che è divenuto centrale nell’attività amministrativa. Parallelamente proseguiamo con la pianificazione e l’aggiornamento del piano che a breve arriverà in Consiglio.”

I lavori su via Municipio, che prevedono un investimento complessivo di 100 mila euro, completano il primo blocco di interventi in attuazione del PEBA che ha già interessato il Comando della Polizia Locale, la Scuola Musicale e i plessi Calò e Montessori del Secondo Comprensivo.

“Il PEBA – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – è uno strumento urbanistico che abbiamo voluto introdurre per modernizzare vari aspetti della vita cittadina, dalla mobilità all’accessibilità dei luoghi pubblici. Si tratta di ripensare gli interventi in materia di opere pubbliche con un’ottica inclusiva e non più per le esigenze esclusive di alcune categorie. A trarne vantaggio è l’intera collettiva, nessuno escluso.”

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana