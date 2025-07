Si è concluso con grande successo e oltre 5.000 birre servite il “Portaci da Bere Tour”, l’iniziativa itinerante firmata Dreher che, dal 3 al 6 luglio, ha animato le splendide località balneari della Puglia portando il gusto unico e la leggerezza della birra sinonimo di spensieratezza, goliardia e solarità tra migliaia di residenti e turisti.

Con la sua inconfondibile Ape Car, Dreher ha colorato le vie di Torre Canne (BR), Gallipoli (LE), Castellaneta Marina e Campomarino (TA), dove sono stati coinvolti migliaia di passanti del litorale con degustazioni e divertenti attività, regalando momenti di pura spensieratezza. Un tour che ha celebrato lo storico jingle “Portaci da Bere!” trasformandolo in un invito a brindare insieme al piacere di stare in compagnia.

Ma l’estate targata Dreher non si ferma qui: prosegue infatti con tutto il gusto delle sue iconiche referenze – L’Originale e La Radler, che si presentano quest’anno con un look tutto nuovo – e con L’Adorata, la special edition disponibile solo nel Sud Italia e solo per il 2025. E continua anche il concorso “Dreher, Portaci da Bere!”, nei punti vendita di Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata, che fino al 30 settembre mette in palio 500 borse frigo, perfette per portare sempre con sé tutta la freschezza di Dreher (info e regolamento su concorso.dreher.it