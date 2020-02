Il BRINDISI PERFORMING ARTS è vicino al sociale e da spazio alla solitudine con due performance di danza contemporanea che in un unico spettacolo debuttano al Teatro Kopò domenica 23 febbraio 2020 con doppia replica alle ore 18 e ore 21: HIKIKOMORI del coreografo brindisino Vito Alfarano e Dream F.H. del coreografo israeliano Yaron Shamir.

HIKIKOMORI è un termine giapponese che significa letteralmente “stare in disparte”, una solitudine scelta che, imprevedibilmente, risulta essere condivisa con altri coetanei che decidono di mettere ai margini la realtà circostante rinchiudendosi nella propria stanza. Un fenomeno in espansione che in Italia conta circa 100.000 casi accertati. Da un’idea e selezione musicale di Marcello Biscosi, la performance è prodotta dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica in collaborazione con Resextensa dance company, con la regia e coreografia di Vito Alfarano con i danzatori Cassandra Bianco e Francesco Biasi.

La performance sarà anticipata da Dream.F.H di e con Yaron Shamir. Intrappolato nel momento, tagliato fuori dal mondo, il protagonista cerca le parole che gli permetteranno di avvicinarsi alla fantasia attraverso la realtà. Muovendosi come un clown cieco su una sottile linea grigia tra allucinazione e realtà, si tufferà in un processo che trascende il mondo della coscienza e tende all’infinito.

Prenotazioni al 0831260169 / 3755311802

Biglietteria online https://www.brindisi.teatrokopo.it/spettacoli/brindisi-performing-arts-festival/83-hikikomori-e-dream-f-h

Teaser: https://vimeo.com/392779206

Il BRINDISI PERFORMING ARTS è un festival internazionale di arti performative che vuole portare nella città di Brindisi innovazione artistica attraverso l’arte performativa. Organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano, ha la caratteristica di volersi avvalere per ogni anno della collaborazione di realtà cittadine che possano sostenere le performance in cartellone. In questa prima edizione: Vineria Susumaniello, Coop. Soc. Artemide, Teatro Kopò, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Salento Pride. Il BRINDISI PERFORMING ARTS Festival si avvale del Patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Brindisi e Comune di Brindisi.