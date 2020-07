La STP di Brindisi, per venire incontro alle esigenze di mobilità della città capoluogo e per modulare il servizio in funzione della chiusura del centro negli orari serali, ha provveduto ad operare le opportune variazioni al servizio navetta da e per il parcheggio di via Spalato ed al servizio di trasporto via mare (Motobarca).

Il servizio navetta Verde è attivo tutti i giorni e non più solo il fine settimana, mentre la navetta Rossa effettua l’ultima corsa alle 19:45 per la chiusura dei corsi dalle ore 20:00.

Il collegamento via mare nel porto interno è prolungato fino alle ore 1:40 (ultima corsa dalla Banchina Stazione Marittima verso la sponda opposta del rione Casale) dal venerdì alla domenica.



Il Presidente di STP Brindisi Rosario Almiento ha sottolineato come la STP abbia inteso prolungare l’orario di servizio delle imbarcazioni non solo per venire incontro alle numerose richieste degli abitanti del quartiere Casale, ma anche per favorire le mutate esigenze di mobilità in funzione della serale chiusura del centro città: tutti i cittadini e i visitatori possono infatti parcheggiare facilmente al quartiere Casale e utilizzare la motobarca per raggiungere il centro e per frequentare senza alcuna ansia per l’orario di rientro i locali del centro storico, ristoranti e pub.

“Un ulteriore sforzo per alleggerire la pressione delle automobili sul centro storico, incrementando un servizio di mobilità sostenibile che favorisce l’accessibilità sullo splendido lungomare di Brindisi per tutti i cittadini e i visitatori che vogliono godere della migliore prospettiva della città, navigando di sera nelle suggestive acque del nostro porto interno.”.

STP BRINDISI