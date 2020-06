La Dinamo Basket Brindisi comunica con soddisfazione la conferma per la stagione 2020/2021 dell’atleta Brizio Rollo.

Nato a Brindisi il 19 aprile 1998, è cresciuto cestisticamente nell’Aurora Brindisi con la quale ha vinto tutti i campionati giovanili dall’Under 13 all’Under 18, partecipando a diverse finali nazionali e raggruppamenti interregionali.

Nella stagione 2013/2014, a soli 15 anni, fa il suo esordio in un campionato senior, con San Pietro in Serie D. Continuerà la sua esperienza in D con le maglie di Aurora Brindisi ed Invicta Brindisi per poi, con quest’ultima, fare il suo esordio nel campionato di C Silver nella stagione 2018/2019.

La scorsa estate la chiamata della Dinamo Basket Brindisi per disputare un campionato di vertice in C Silver ricoprendo un ruolo da protagonista: Brizio Rollo si è saputo, fin da subito, imporre quale metronomo difensivo della squadra grazie alla grinta e alla determinazione con la quale è sceso in campo nelle 20 gare disputate. Memorabile resterà la palla rubata sulla rimessa nel match casalingo contro l’Adria Bari che ha dato il via all’incredibile rimonta e vittoria della Dinamo.

Queste le parole di Dario Recchia, General Manager della Dinamo Basket Brindisi: “Sono davvero contento per la riconferma del “nostro” Brizio. È un ragazzo straordinario: è stato uno dei leader della bellissima squadra dello scorso anno, tanto in campo attraverso le sue incredibili doti difensive e conoscenza del gioco, tanto fuori grazie al suo carisma e alla sua simpatia. Non rappresenta il primo terminale offensivo della squadra ma le sue capacità cestistiche e la sua durezza mentale sono fondamentali per la pallacanestro di coach Cristofaro che ha risposto positivamente alla proposta di riconferma. Anche la Società ha saputo apprezzare l’importanza ricoperta da Rollo nel corso dell’ultima stagione e pertanto intende ringraziarlo per la disponibilità e l’entusiasmo mostrati nel corso della trattativa. Con Brizio diamo il via alla costruzione del roster per la stagione 2020/2021: la Dinamo c’è!”

