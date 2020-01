Fasano. Sorpreso a zigzgare sulla ss. 379 alla guida di un autoarticolato. denunciato un 35enne di nazionalità Bulgara, per guida in stato di alterazione psicofisica da alcool.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile –Sezione Radiomobile di Fasano hanno deferito in stato di libertà un 35enne di nazionalità Bulgara, per guida in stato di alterazione psico-fisica da alcool. Nello specifico, il cittadino straniero è stato sorpreso, lungo la SS 379, a zigzagare pericolosamente alla guida di un autoarticolato. Nella circostanza il 35enne è stato sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,89 gr/l, con conseguente ritiro della patente.