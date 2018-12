In occasione delle prossime festività natalizie, periodo di maggiore produzione di rifiuti, sarà ulteriormente intensificata l’attività di sensibilizzazione ambientale presso le attività commerciali a cura della Monteco – Cogeir.

È previsto, quindi, un potenziamento del servizio di accompagnamento per le utenze non domestiche con degli incontri presso le singole attività.

Nei prossimi giorni sarà in distribuzione un opuscolo informativo contenente una “Guida al corretto conferimento dei rifiuti” ed il calendario di conferimento per le attività commerciali.

Per tutti coloro che desiderino ottenere informazioni utili al corretto conferimento o richiedere uno specifico intervento dell’addetto “facilitatore ambientale” presso la propria attività, è a disposizione dell’utenza il numero 337/1171213 (dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 14.30) anche tramite SMS o Whatsapp e l’email comunicazione@montecosrl.it.

Nei casi in cui gli operatori della Cogeir verificheranno la presenza di rifiuti non conformi alle modalità di conferimento stabilite, si procederà all’applicazione dell’adesivo “Errato Conferimento”. Il rifiuto erroneamente conferito non verrà raccolto finché l’autore dell’errato conferimento non provvederà alla differenziazione corretta.

La Polizia Locale proseguirà nella sua regolare funzione di controllo.

Anche presso il Centro Comunale di Raccolta materiali, sito in viale del Lavoro (zona industriale-artigianale), sarà possibile richiedere ogni utile chiarimento per una migliore differenziazione dei rifiuti.

Si coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini ad utilizzare maggiormente il Centro Raccolta che è a disposizione di tutte le utenze domestiche e non domestiche dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ed il martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Le utenze domestiche potranno conferire : carta e imballaggi in cartone, imballaggi in plastica, metallo e materiali ferrosi, vetro, indumenti usati, legno, sfalci di potature e ramaglie, oli e grassi vegetali e minerali, prodotti tessili, rifiuti plastici, plastica e gomma, frazione organica (umido) e rifiuti biodegradabili, pile e accumulatori, farmaci e Te/o F, lampade e tubi catodici, cartucce stampante e toner, rifiuti elettrici ed elettronici, ingombranti e beni durevoli, pneumatici, inerti (massimo 0,5 metri cubi mensili) ed alcune tipologie di imballaggi particolari.

Le utenze non domestiche potranno conferire invece : carta e imballaggi in cartone, imballaggi in plastica, metallo, frazione organica (umido), oli e grassi vegetali, vetro.

Impegniamoci tutti insieme per rendere sempre più bella, pulita ed accogliente la nostra meravigliosa città.

Comune di Ceglie Messapica