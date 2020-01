L’associazione “Cicloamici FIAB Mesagne”, realtà riconosciuta dai ministeri dell’Ambiente e dei Lavori pubblici, ha elaborato 7 studi di fattibilità; si tratta di proposte finalizzate al miglioramento dell’assetto della circolazione stradale a Mesagne.

Il documento sarà illustrato al sindaco Toni Matarrelli e condiviso con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale durante l’incontro pubblico che si svolgerà sabato 11 gennaio alle ore 17 presso l’ISBEM, ex Convento dei Cappuccini. “Gli studi di fattibilità riguardano la progettazione preliminare di rotonde, parcheggi, aree pedonali, zone 30. Il punto di partenza è che il traffico deve essere al servizio dell’uomo ma non deve sopraffarlo.

Questo contributo di idee è offerto in maniera gratuita all’Amministrazione comunale come parte di una più ampia visione di riqualificazione urbana e del piano della mobilità urbana”, spiegano nella nota di presentazione il professor Antonio Licciulli e l’architetto Alberto Marescotti, componenti del Gruppo Tecnico della Federazione italiana ambiente e bicicletta.

In continuità con il convegno dello scorso settembre, svoltosi a Mesagne in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, gli studi di fattibilità riguardano dunque l’organizzazione della viabilità cittadina. Verrà anche presentato uno studio per la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II che prevede l’eliminazione dell’isola pedonale centrale e di due delle tre strade di accesso alla Porta Grande. Nella piazza sono state immaginate ampie zone pedonali in prossimità degli edifici e sistemi di attraversamento riavvicinati e rialzati. Tali previsioni rappresenterebbero una linea di continuità per la circolazione pedonale dalla Villa comunale verso il Centro storico.

Verrà illustrata anche la proposta di creazione di un ampio parcheggio da prevedere nell’area adiacente alla stazione ferroviaria.