Il Circolo Ippico Mitrano ha programmato alcuni Corsi di Equitazione per ragazzi da 13 anni e per adulti di ambo i sessi .

Questa iniziativa, che ha il solo scopo di diffondere lo Sport Equestre, non pretende di creare esperti professionisti dell’equitazione ma fornire una base per iniziare nel modo corretto questo meraviglioso sport.

Qualunque sia il livello di partenza, il Circolo Ippico è a disposizione per aiutare i suoi allievi a raggiungere l’obiettivo desiderato dando particolare attenzione alle caratteristiche ed esigenze di ognuno nell’insegnamento ed apprendimento delle basi dell’equitazione.

I corsi, con partecipazioni limitate, sono tenuti esclusivamente da un Istruttore Federale – professionista qualificato federato alla Federazione Italiana Sport Equestri – che assiste singolarmente il percorso di ogni allievo/a facendo vivere innumerevoli sensazioni ed emozioni.

I programmi didattici sono diversi in base al livello soggettivo, in modo che tutti possano divertirsi e imparare.

Ogni corso, svolto in massima sicurezza, consiste in 10 lezioni a cavallo ed avrà la durata di un mese.

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI :

Brindisi , Strada Lobia 2 , dalle 17 . Tel. 347 9921 347

info@circoloippicomitrano.eu

www.circoloippicomitrano.eu