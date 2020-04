L’amministrazione comunale comunica che Ecotecnica – l’azienda incaricata dei ser-vizi di igiene urbana – ha avviato le attività già programmate di disinfestazione mo-sche, zanzare, deratizzazione e deblattizzazione con la pulizia delle caditoie.

Una parte degli interventi sono già cominciati e in particolare: il primo intervento di antilarvale, con inizio il 6 marzo; il primo ciclo di derattizzazione con inizio il 23 marzo; il primo ciclo di deblattizzazione con inizio l’11 aprile, ancora in atto.

Le attività si stanno svolgendo di concerto con Acquedotto Pugliese, a cui compete la disinfestazione della fogna nera, a seguito di apposito accordo sottoscritto con l’amministrazione comunale, per una maggiore efficacia degli interventi.

Inoltre dal 18 dicembre 2019 ad oggi, Ecotecnica ha provveduto alla pulizia di n. 269 caditoie e n. 120 bocche di lupo, per un totale di 389.

Per le caditoie si sta utilizzando il sistema informativo integrato Innovambiente a censire/mappare le caditoie distribuite sul territorio mediante l’uso di un App.

Ad oggi non è ancora stata emanata l’ordinanza sindacale, come era stato annunciato, per obbligare anche i condomini a provvedere alla deblattizzazione interna ai cortili.

“La scelta di rinviare questo obbligo – spiega l’assessore alle Politiche ambientali Roberta Lopalco – è dovuta all’emergenza Covid-19 in corso, che comporterebbe difficoltà di gestione in questo periodo. L’obbligo, come condiviso anche con gli amministratori di condominio prima dell’emergenza, è solo rinviato ma dovrà essere rispettato a seguito dell’ordinanza che sarà emanata non appena ci saranno le condizioni per una sua corretta attuazione”.