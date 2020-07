Nei mesi scorsi, su impulso del Consiglio Comunale, è stata bandita la gara per l’affidamento del servizio/concessione in accordo con l’indirizzo ricevuto in merito alla gestione in economia delle atività relative alla riscossione volontaria dei tributi maggiori (IMU, TASI, TARI).

Si è voluto rideterminare la durata del nuovo servizio/concessione in 3+3 anni per indurre il vincitore della gara ad espletare per i primi tre anni i servizi con maggiore efficacia, sia per massimizzare i propri ricavi che per assicurarsi la reiterazione degli stessi per ulteriori tre anni.

Con l’apertura dell’offerta economica, svoltasi il 29 luglio u.s., si è conclusa la procedura di gara d’appalto per la riscossione coattiva dei tributi, delle sanzioni del codice della strada, dei fitti attivi e dell’imposta di soggiorno, gestione dei tributi minori, attività di supporto all’accertamento che ha visto partecipare solo due aziende.

Rispetto al Capitolato d’oneri che aveva fissato una base d’asta di € 7.686.000, l’offerta economicamente più vantaggiosa proposta dalla ditta che provvisoriamente si è aggiudicata la gara ha riportato un ribasso del 31% rispetto alla base d’asta determinata dall’Ente determinando così la nuova base d’asta di € 5.303.340.

Notevole è la riduzione della spesa che l’Ente dovrà sostenere che si somma alla gestione in forma internalizzata dei tributi maggiori potendo avere così maggior controllo degli stessi.

Relativamente alla salvaguardia dell’occupazione, la ditta che provvisoriamente si è aggiudicata la Gara ha previsto il reclutamento di 15 dipendenti attualmente alle dipendenze del concessionario Abaco. Pertanto gran parte dei posti di lavoro sono stati preservati.

Tutto questo grazie all’importante e lodevole lavoro svolto dall’Ufficio Tributi; un risultato rilevante in termini di riduzione della spese per l’Ente che mai come in questo periodo è fondamentale; considerato anche il Piano di Riequilibrio Pluriennale approvato a Gennaio 2020.

Inoltre, con l’internalizzazione della gestione dei Tributi Maggiori si è voluto venire incontro al cittadino che potrà interfacciarsi direttamente con i dipendenti dell’ufficio tributi dell’Ente presso lo sportello che sarà a breve allestito al piano terra di via Filomeno Consilio.

COMUNICATO STAMPA COMUNE DI BRINDISI

Assessore Cristiano D’Errico