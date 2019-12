Stamattina si è svolta, nel salone di rappresentanza della Prefettura di Brindisi, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana conferite con decreto del Signor Presidente della Repubblica del 2 giugno 2019.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata una medaglia d’oro conferita dal Presidente della Repubblica al Caporal Maggiore Capo dell’esercito italiano Angelo Faggiano, di Latiano, riconosciuto “vittima del terrorismo” a seguito dell’evento verificatosi il 26 febbraio 2011 nel distretto di Shindand in Afghanistan.

Di seguito le onorificenze conferite:

ONORIFICENZA DI CAVALIERE

CONTR. AMMIRAGLIO CESARE BRUNO PETRAGNANI (COMANDANTE DELLA BRIGATA MARINA FORZA DA SBARCO)

TEN.COL. GIOVANNI BATTISTA ASPROMONTE (COMANDANTE DEL NUCLEO ANTISOFISTICAZIONI E SANITA’ DEI CARABINIRI DI BARI)

TEN. COL. TIZIANO LA GRUA (COMANDANTE DEL GRUPPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BRINDISI)

COMMISSARIO ROCCO FURONE (COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO IN QUIESCENZA)

SOVRINTENDENTE CAPO AGOSTINO CONTE (SOVRINTENDENTE CAPO IN QUIESCENZA)

DR.SSA MARIA DE LUCA (PRESIDENTE DEL CONSORZIO SERVIZI NAZIONALI AVVISAMENTO MARITTIMO)

PROF. MARCO RUCCO (INSEGNANTE IN PENSIONE)

RAG. GIUSEPPE BELLANOVA (DIRIGENTE DI RAGIONERIA DEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA IN QUIESCENZA)

SIG. ANTONIO D’ELIA (IMPRENDITORE)

SIG. PIERINO LEUZZI (IMPIEGATO CIVILE DELL’AERONAUTICA MILITARE)

SIG. ORONZO MAIORANO (ARTIGIANO METALMECCANICO)