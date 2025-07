Lunedì 7 luglio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si terrà un incontro pubblico dal titolo “L’etica pubblica e i codici di comportamento”.

L’evento, realizzato dall’Università del Salento e patrocinato dall’Anac, è fortemente sostenuto dall’Amministrazione provinciale, da sempre attenta al tema della prevenzione della maladministration.

La prevenzione della corruzione è strettamente connessa con l’idea che Amministratori e Dipendenti pubblici devono avere come obiettivo ultimo quello di mettere in pratica attività finalizzate al perseguimento degli interessi della collettività: un quid in più del mero, seppur necessario, perseguimento di un’azione retta dal principio di legalità.

Le amministrazioni pubbliche sono al servizio dei Cittadini e delle Cittadine, da qui la costante necessità della formazione e della riflessione condivisa sui principi dell’etica pubblica.

La stampa è invitata a partecipare.