In occasione della Festa della Madonna del Carmine 2025, l’AVIS Comunale “S. Beccarisi” di Mesagne OdV, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali di Mesagne e con il patrocinio del Comune di Mesagne, organizza una speciale Giornata della Donazione.

La giornata rappresenta un’importante occasione per unire la solidarietà alla tradizione religiosa e culturale della nostra comunità. Donare sangue è un gesto concreto di amore verso il prossimo, che in questa occasione si intreccia con la devozione per la Madonna del Carmine.

Durante l’evento sarà presente l’autoemoteca AVIS e la casetta dal Comitato Feste Patronali per accogliere i donatori.

Prenotazioni e informazioni al numero: 377 2380301

