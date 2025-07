Evento “Arte e Finanza” e concerto “Meridio” – Un appuntamento che unisce cultura e sostenibilità, nell’Auditorium del Castello a partire dalle ore 18:00. Si terrà la presentazione di “Oliwood”, il progetto di 33 Finance che unisce il recupero del legno degli ulivi colpiti dalla Xylella alla promozione internazionale di pratiche sostenibili. Tra gli ospiti, gli artisti Giusy D’Arrigo e Renato Missaglia. A seguire, in piazza Orsini del Balzo, il concerto di musica popolare del gruppo “Meridio”. L’iniziativa è a cura de I Giardini di San Biagio, C.L.E.T.U.S. – Cultura del Legno e Tutela Ulivo Salentino e Bottega del Teatro e delle Arti.

The night of the stars between music and art – La notte delle stelle tra musica e arte: l’Associazione Collettivo MusicArte invita a partecipare ad una serata che si svolgerà all’aperto (in via Lucantonio Resta, nei pressi della Chiesa di San Cosimo) dalle ore 20:30. Musica dal vivo e suggestioni visive valorizzeranno la creatività dei più giovani. Protagonisti assoluti dell’evento saranno i talentuosi allievi dei laboratori di disegno, illustrazione e musica, che daranno prova del loro percorso artistico attraverso un’esperienza immersiva tra arte visiva e suono. La partecipazione è gratuita.

Mesagne Tango in love – L’Associazione “Los Puglieses Tango” presenta un evento interamente dedicato al Tango Argentino, in programma in Villa Comunale dalle ore 20:30. La serata, patrocinata dalla città di Mesagne nell’ambito del programma estivo, accompagnerà il pubblico in un viaggio speciale attraverso la storia e le emozioni di una danza dalle suggestioni uniche, con sfumature di rosso, suggestioni culturali e la magia della milonga. Lo spettacolo è aperto a tutti ed è gratuito, con prenotazione obbligatoria al 345 3371036.

Venerdì 4 luglio, dalle ore 20:30, l’accogliente spazio della Villa Comunale di Mesagne ospiterà l’ottava edizione di “Ballando Per Un Sogno”. L’evento, ideato e presentato dalla scuola di ballo Asd “Professional Dance”, sotto la guida dei maestri coreografi Mauro Dimonte e Chiara Argentieri, è il culmine di un anno di intenso lavoro, dedizione e pura passione per la danza.

Lo spettacolo promette un viaggio emozionante attraverso il mondo del ballo, per mettere in luce il talento e l’impegno di allievi e allieve di tutte le età. Dalle gioiose esibizioni dei più piccoli, che imparano ad amare la musica e il ritmo, si passerà alla maestria delle classi più avanzate. Le ragazze più grandi incanteranno il pubblico con coinvolgenti coreografie sui ritmi sensuali di samba, cha-cha-cha, jive, paso doble e rumba.

Quest’anno, “Ballando per un sogno” si arricchisce di una speciale collaborazione: uno spazio dello spettacolo sarà interamente dedicato alle vibranti danze caraibiche, con la partecipazione straordinaria della scuola di ballo “ALMA TIMBERA”, una partnership che segna l’inizio di una collaborazione che prenderà il via a settembre. Ogni singola coreografia sarà un inno alla libertà e al potere espressivo della danza. Attraverso il movimento, i giovani ballerini daranno vita a un racconto unico, in cui il corpo si libera dai vincoli della mente per esprimere le più profonde emozioni. Il maestro Mauro Dimonte, da sempre, non si limita a insegnare la tecnica, ma infonde nei suoi allievi l’anima della danza, costruendo con ognuno di loro un rapporto speciale basato su fiducia e stima reciproca. L’iniziativa è patrocinata dalla città di Mesagne, nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale.

venerdì 4 luglio.jpeg