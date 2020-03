Sul sito del Comune di Brindisi è stata pubblicata la direttiva che consente alle attività commerciali di comunicare la sospensione temporanea anche a mezzo pec, oltre che mediante il canale ordinario dello sportello telematico impresainungiorno.it.

Questo il testo del documento sottoscritto dal Sindaco Rossi e dalla Dirigente Carrozzo:



Questa Amministrazione ha rilevato che, nel contesto di mergenza sanitaria in atto, diverse attività commerciali, pur non avendone obbligo, hanno deciso di sospendere temporaneamente la propria attività.

Allo scopo di non gravare ulteriormente sul Settore Produttivo, già posto in difficoltà dall’attuale situazione emergenziale, si comunica che, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, sono valide le pratiche di sospensione temporanea delle attività commerciali presentate anche a mezzo pec, oltre che mediante il canale ordinario dello sportello telematico impresainungiorno.it.