Il Sindaco di Ostuni con ordinanza n. 53 del 20 marzo 2020 ha disposto con effetto immediato e fino a nuove disposizioni:

– la chiusura del servizio al pubblico alle ore 18.00 di tutte le attività com-merciali dal lunedì al sabato;

– la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali del settore ali-mentare e non alimentare (vicinato e medie strutture);

– la sospensione di ogni attività sportiva anche singola e all’aperto;

– la chiusura totale dei distributori automatici di generi alimentari ad eccezione dei distributori di acqua;

– La sanificazione di tutte le postazioni bancomat e ATM;

Rimangono esclusi dalla limitazione oraria e giornaliera prevista dalla presente ordinanza le farmacie e parafarmacie oltre ai servizi a domicilio e di asporto ed i distributori self service di carburante.

Tutti i gestori dei distributori automatici sono obbligati ad assicurare la sanificazio-ne ed igienizzazione delle postazioni.

Tutti i titolari di attività commerciali sono obbligati a far rispettare ai propri clienti le prescrizioni dettate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze del’ordine è demandato il controllo per verificare il rispetto della presente ordinanza.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa