Due nuovi casi di Coronavirus in provincia di Brindisi. Si tratta di persone residenti a Carovigno e Cisternino.

A confermare la positività riscontrata sull’uomo di Carovigno è il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo. Lo fa con un post su Facebook.

Scrive Cavallo: “Buongiorno a tutti, purtroppo ad oggi, 9 marzo, registriamo il primo caso di contagio nella nostra zona.

Si tratta di una persona residente a Carovigno, che ha ricevuto i primi soccorsi all’ospedale di Ostuni ed è attualmente ricoverata al Perrino di Brindisi.

I medici stanno operando la consueta indagine epidemiologica per capire con quali e quante persone sia entrato in contatto negli ultimi giorni.

Appena avremo altri aggiornamenti di interesse pubblico, sarà mia premura comunicarli.

Era impossibile che ciò non accadesse, continuiamo a prendere tutte le precauzioni del caso e consapevoli che tutto il personale del nostro sistema sanitario sta facendo un lavoro eccezionale.

Cercate di rimanere a casa se non per urgenti necessità.

Un abbraccio a tutti”.

Entrambi i soggetti riscontrati positivi erano sotto osservazione da qualche giorno per aver avuto contatti con gente poi risultata infetta.

Entrambi sono ora ricoverati presso l’Ospedale Perrino di Brindisi.