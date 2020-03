Di seguito riportiamo una nota sottoscritta da numerosi centri estetici ed Hair Stylist di Brindisi:

L’emergenza sanitaria che sta mettendo in crisi la nostra Italia ci obbliga ad un maggiore senso di responsabilità. Oggi più che mai è necessario comprendere che vi sono beni superiori agli interessi economici , quali la vita e la salute.

Per tutelare il nostro staff e voi abbiamo deciso da oggi 10 marzo 2020 di chiudere le porte delle nostre strutture. Siamo certi che sarete con noi in questa scelta, così come siamo certi che insieme ce la faremo.

#iorestoacasa

TUTTI INSIEME I CENTRI ESTETICI & HAIR STYLIST DI BRINDISI:

-NON TI SCORDAR DI…TE….DI ALESSANDRA GUADALUPI

-ESTETICA CHARME

-CENTRO ESTETICO MONICA BIANCO

-CENTRO ESTETICO GLAMOUR DI ANNAMARIA STABILE

-CENTRO ESTETICO LA CRISALIDE

-CENTRO ESTETICO DELIA ” UN SOFFIO DI BELLEZZA”

-IL TEMPIO DI VENERE

-HERMITAGE ESTETICA AVANZATA

-CENTRO ESTETICO ILESTETIK

-BEAUTY EVOLUTION DI FABIANA MAZZA

-MAISON ESTHE’TIQUE

-ESTETICA IDA

-CARITI BEAUTY SALOON

-KATYA BEAUTY E NAILS

-EUTHALIA ESTHETIQUE

-LYBRA ISTITUTO DI ESTETICA

-BEAUTY STYLE DI DIEGO SCIURTI E STEFANIA CAVALERA

-GRAZY HAIR EGO BEAUTY e WELLNESS

-MEDICARE DI ILARIA PILIEGO

-BLUETTE CENTER DI ERIKA SIMMINI

-GLAMOUR BEAUTY

-SF CENTRO BENESSERE ESTETICA & CAPELLI

-ALFREDO

-FERNANDO EXTRO’

-DANIELE DE GIORGI

-DORINA ROLLO

-GIUSEPPE SGARAMELLA

-ANTONIO GRECO

-MIMMA DI GIULIO

-FABIANA CANNALIRE

-ARMANDO

-ANNA GUADALUPI

-LAURA MARANGON

-ADRIANO RICCHIUTI

– ZURLO PARRUCCHIERI

La sospensione preventiva verrà comunicata al Governo, al Prefetto, al Sindaco, alla Regione Puglia e alle Associazioni di categoria.