“Apprendiamo che l’Eni ha stanziato 30 milioni di euro da impiegare nella lotta al Covid-19. Un gesto importante che apre spiragli anche per la sanità pugliese, visto che tale somma non è stata ancora assegnata. Invitiamo, pertanto, il Presidente Emiliano ed i sindaci di Brindisi e Taranto (le città che ospitano insediamenti produttivi del gruppo) a firmare con noi una richiesta all’Eni perché una parte importante dei 30 milioni vengano impiegati anche in Puglia e, in particolare, proprio a Brindisi e Taranto.

Anticipiamo, in ogni caso, che chiederemo – grazie alla mediazione importante di Confindustria di Brindisi e Taranto – ad altri grandi gruppi industriali (Sanofi, Avio, Enel, Leonardo, Jindal ed A2A) di destinare delle somme importanti per aiutare il nostro sistema sanitario pubblico. La situazione è troppo delicata per consentire a chiunque di tirarsi indietro”.

Lo affermano i parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Vincenza Labriola