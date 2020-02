Nel rispetto della nota operativa n. 1 prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 a firma congiunta del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Coordinatore Interventi Angelo BORRELLI e del Presidente dell’ANCI Antonio DE CARO e ravvisata la necessità, a solo scopo precauzionale, si comunica l’apertura del Centro Operativo Comunale con la presenza della “Funzione Sanità” oltre che della “Funzione Assistenza alla Popolazione” al fine di garantire una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuali attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni.