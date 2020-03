A partire da domani – sabato 21 marzo – e fino a nuove disposizioni, il sindaco Toni Matarrelli ha previsto ulteriori restrizioni al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.

Di seguito le limitazioni contenute nell’ordinanza: la chiusura del servizio al pubblico alle ore 18.00 di tutte le attività commerciali ed economiche, dal lunedì al sabato; la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare (vicinato e medie strutture); è consentito recarsi singolarmente a fare la spesa (un solo componente per famiglia); la possibilità di portare fuori il cane è consentita entro un raggio di massimo 200 metri dall’abitazione di residenza; è prevista la chiusura dei parchi pubblici e in particolare di Villa Europa, Parco Potì e Villa Comunale, che restano inibite al passeggio e allo stazionamento; è sospesa ogni attività sportiva, anche singola e all’aperto; è disposta la chiusura totale dei distributori automatici di generi alimentari e bevande ad eccezione delle casette dell’acqua.

Rimangono esclusi dalla limitazione oraria e giornaliera della presente ordinanza le farmacie e parafarmacie, i servizi a domicilio, i distributori self service di carburante. Tutti i titolari di attività commerciali sono obbligati a rispettare e a far rispettare ai propri clienti le prescrizioni dettate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutti i gestori dei distributori automatici sono obbligati ad assicurare la sanificazione delle postazioni.

Auspicando un intervento in materia da parte del Governo centrale, attraverso misure a sostegno della decisione, l’Amministrazione comunale ha approvato con delibera di Giunta i provvedimenti per differire i pagamenti di imposte e tributi locali fino al prossimo 30 giugno.

Nell’ambito del potere di autodeterminazione riconosciuto ai comuni, la scelta è stata quella di assumere disposizioni sulle scadenze e nuove regolamentazioni rispetto a COSAP/TOSAP, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e ICP, l’imposta comunale sulla pubblicità e il canone sulle pubbliche affissioni. Analoga previsione verrà assunta per il pagamento della Tari.

Per quel che concerne l’IMU, imposta municipale unica, la manovra 2020 del Governo introduce la “nuova IMU”, che potrà essere pagata in un’unica soluzione a giugno oppure in due rate distinte, a giugno e dicembre. Costituiranno oggetto di approfondimento le proroghe delle scadenze degli avvisi di accertamento dei tributi di anni precedenti, sulla base dei provvedimenti in corso di adozione da parte del Governo centrale.