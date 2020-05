Il Cimitero di Francavilla Fontana riaprirà a partire da lunedì 4 maggio, è quanto stabilito dall’Ordinanza adottata giovedì 30 aprile dal Sindaco Antonello Denuzzo.

“La riapertura del Cimitero era particolarmente attesa dalla cittadinanza – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – purtroppo le norme per il contenimento del contagio ci costringono a contingentare gli ingressi per evitare la formazione di assembramenti.”

L’ingresso dei visitatori sarà scansionato nel corso della settimana in ordine alfabetico in base all’iniziale del cognome, secondo il seguente ordine: dalla A alla B il lunedì, dalla C alla D il martedì, dalla E alla K il mercoledì, dalla L alla M il giovedì, dalla N alla P il venerdì, dalla Q alla S il sabato e dalle T alla Z la domenica.

Sarà consentita la visita in forma individuale o con l’accompagnamento di una persona. Avranno priorità di ingresso le persone con disabilità e le donne in gravidanza. Il Cimitero sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mentre la domenica esclusivamente la mattina dalle 8.00 alle 12.00.

L’accesso sarà consentito dall’ingresso Monumentale, mentre l’uscita dalla porta carraia. I volontari della Croce Rossa Italiana, tramite termoscan, verificheranno che tutte le persone abbiano una temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi.

I visitatori dovranno portare con sé, oltre all’autocertificazione, un documento di identità e dovranno indossare guanti e mascherina.

La Polizia Locale e le associazioni di volontariato presidieranno l’ingresso.

Il limite massimo giornaliero di persone che potranno visitare il Cimitero è stato quantificato in 250 persone.

Non sarà consentito, ad eccezione delle persone con disabilità, il transito e la sosta con le auto nelle aree antistanti l’Ingresso Monumentale e l’accesso carraio.

Comune di Francavilla Fontana