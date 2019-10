“Il sindaco Luigi Caroli e la sua Amministrazione hanno ben operato nella città di Ceglie Messapica e quindi è totalmente ingiustificata ed incomprensibile la sfiducia sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri comunali, tra cui l’esponente in Consiglio del nostro partito”.

E’ quanto affermano all’unisono il coordinatore regionale di Forza Italia on. Mauro D’Attis e la commissaria provinciale Laura De Mola.

“Entrambi siamo stati tenuti all’oscuro di questa manovra – affermano D’Attis e De Mola – forse nella certezza che non l’avremmo in alcun modo condivisa e che, pertanto, l’avremmo contrastata con ogni mezzo. Il sindaco Caroli ha operato benissimo in questi anni ed i risultati positivi per Ceglie Messapica sono sotto gli occhi di tutti. Votare la sfiducia, pertanto, è stato un atto che ha penalizzato essenzialmente i cittadini cegliesi e che di politico ha davvero ben poco. Un motivo in più per ribadire a chiare lettere il sostegno a Caroli e per annunciare la segnalazione al collegio dei probiviri per la espulsione da Forza Italia dell’ex consigliere comunale Giovanni Gianfreda”.