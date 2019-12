Nella tarda serata di ieri, nella Frazione di Tuturano, i Carabinieri di Brindisi, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione di arma da fuoco clandestina e detenzione illegale di munizioni, Filippo Minelli, 44enne del luogo e Andrea Di Gioia, 41enne di San Pietro Vernotico.

Gli operanti, insospettiti da un continuo via vai nei pressi dell’abitazione del Minelli, hanno deciso, nel pomeriggio di ieri, di effettuare un servizio nelle vicinanze, e, quindi, dopo aver notato i due soggetti uscire dalla casa, li hanno fermati per sottoporli a controllo.

La perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire da subito materiale per il confezionamento e, pertanto, i Carabinieri sono intervenuti per un controllo più approfondito, perquisendo anche il domicilio, dove hanno successivamente rinvenuto 2 kg circa di cocaina (suddivisi in vari involucri di cui uno da 1 kg) nascosti in una botola ricavata sotto al pavimento del garage di pertinenza dell’abitazione, nonché materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione. Nel medesimo contesto sono stati rinvenuti, accuratamente occultati, due fucili a canne mozze e numerose cartucce.

Le due armi, rese ancor più micidiali dalle modifiche effettuate, erano perfettamente efficienti, oleate ed avvolte in un panno per preservarne la funzionalità.

La cocaina, le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. Gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Lecce.