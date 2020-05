A fronte della corposa richiesta e al fine di venire incontro all’esigenza dei cittadini in una fase di emergenza da Covid-19, l’amministrazione comunale ha richiesto ad Ecotecnica di prorogare la distribuzione straordinaria di sacchetti per la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Ecotecnica provvederà a distribuire il kit sacchetti, dalle ore 9 alle ore 12, presso i seguenti luoghi:

5 maggio: Casale (via Duca degli Abruzzi nei pressi della chiesa)

6 maggio: Paradiso (via Egnazia nei pressi della chiesa)

7 maggio: Bozzano (viale Gran Bretagna nei pressi della chiesa)

8 maggio: Tuturano (via Vittorio Emanuele nei pressi della chiesa)

9 maggio: La Rosa (via delle Mimose – via degli Aceri nei pressi della farmacia comunale)

11 maggio: Santa Chiara (piazza Sapri)

13 maggio: Cappuccini (piazza Di Summa)

15 maggio: Centro (piazza Vittoria)

Gli utenti potranno ritirare i sacchetti esibendo la tessera sanitaria. Si precisa che la distribuzione dei sacchetti continua ad essere garantita anche presso il CCR Ecotecnica di via Piccoli e la delegazione comunale Sant’Elia.