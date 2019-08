Avis e Fratres insieme per arginare la carenza di sangue. Venerdì 23 agosto si svolgerà a Brindisi, in piazza Della Vittoria lato Banca Intesa (ex Banco di Napo-li), una raccolta sangue promossa dalle Associazioni Avis Comunale di Brindisi e Fra-tres “S. Lorenzo da Brindisi”; la stessa avverrà dalle ore 18 alle 22 (ultimo emo-cromo), in collaborazione con il personale del SIMT di Brindisi, nell’autoemoteca del-la Asl Brindisi. Il bisogno di sangue, si sa, non va mai in ferie, per questo è ne-cessario che tutti, donatori abituali ma anche e soprattutto nuovi donatori, in particolar modo giovani, donino il proprio sangue, almeno 2 volte l’anno.

PER DONARE OCCORRE ESSERE IN BUONA SALUTE, PESARE PIU’ DI 50 KG, NON AVER ASSUNTO FARMACI (ANTIBIOTICI, ANTINFIAMMATORI, ANTISTAMINICI) NEGLI ULTIMI 5-10 GIORNI, NON AVER FATTO PIERCING E TATUAGGI NE’ AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI UL-TIMI 4 MESI, AVERE UNO STILE DI VITA CORRETTO.

PRIMA DI DONARE SI RACCOMANDA DI FARE UN PRANZO LEGGERO (un primo a base di pasta al pomodoro, un secondo di carne o pesce arrosto, insalata, un frutto, acqua e caffè), ESCLUDENDO LATTICINI, FRITTURE, DOLCI, BEVANDE ALCOLICHE.

PER ALTRE INFORMAZIONI:

• AVIS COMUNALE DI BRINDISI, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE NEI SEGUENTI ORARI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DAL-LE 8 ALLE 11 E DALLE 16 ALLE 19. TEL.: 0831 523232. E-MAIL: brindisi.comunale@avis.it PAGINA FACEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI (inviando un messaggio privato);

• FRATRES S. LORENZO, VIALE CARAVAGGIO, 8. E-MAIL: grup-pobrindisislorenzo@fratres.eu PROFILO FACEBOOK: FRATRES SAN LORENZO

Brindisi, 21 agosto 2019

COMUNICATO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI – FRATRES GRUPPO S. LORENZO DA BRINDISI