Domenica 11 agosto in Piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana arriverà l’atteso concerto dei Negrita.

La bellissima Piazza, con la cupola più alta del Salento, ospiterà l’unica tappa pugliese del tour Teatrale Plus che celebra i 25 anni di carriera della band aretina.

Un concerto imperdibile in cui il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime.

Nati, cresciuti e ostinatamente rimasti fedeli alla provincia d’Arezzo e uniti da un’amicizia e da una passione rare, i Negrita sono uno dei gruppi rock più influenti e meno catalogabili del panorama musicale italiano. Nonostante la continua evoluzione stilistica, una delle loro caratteristiche primarie, il loro sound è rimasto unico e riconoscibile nel tempo, soprattutto grazie alla solidità tecnica e interpretativa, ma anche alla voglia di creare una propria peculiare identità, che prescindesse dal genere musicale suonato.

Lo show comprenderà tutti i grandi classici, con l’aggiunta di brani che raramente sono stati eseguiti dal vivo.

Biglietti disponibili nelle rivendite TicketOne e Viva Ticket e il giorno del concerto presso il botteghino.

A Francavilla è possibile acquistare il proprio biglietto presso Centro Dischi, Tabaccheria Cavallo e Inbaguetteria.