La Sez. LNI di Brindisi organizza per tutti i velisti la XIV edizione di “SENZA STAZZA e SENZA STIZZA”

La veleggiata si terrà il 7 ottobre 2018. Breafing alle ore 08.30 presso la Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, partenza alle ore 10:00 con percorso: Punta Riso – Punta Penne – Punta Riso. Tale percorso si sviluppa dalla linea di partenza (identificata da una boa gialla e dalla barca giuria) posizionata all’esterno del porto in prossimità di Punta Riso e alla linea di arrivo identificata dall’allineamento tra la barca Giuria e una boa.

Nei pressi di Punta Penne verrà posizionata una boa di colore giallo da lasciare a sinistra.

Il comitato si riserva di modificare il percorso con comunicazioni esposte all’albo e segnalate dalla lettera L sul pennone della Sezione e da un segnale sonoro.

AMMISSIONE E REGOLAMENTI

Verranno applicate le “Norme vigenti per la navigazione”. Le imbarcazioni dovranno avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza previste dal tipo di navigazione a cui l’imbarcazione è abilitata. Sono ammesse tutte le imbarcazioni in regola con quanto prescritto da questo articolo.

CLASSI

Non è prevista alcuna distinzione di classe, categoria o stazza.

CLASSIFICA

La classifica della manifestazione verrà compilata in base al tempo reale.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno accettate presso la segreteria della Lega Navale Italiana di Brindisi. Dovranno essere compilate sugli appositi moduli e consegnate entro le ore 18:00 del giorno antecedente alla manifestazione, corredate da € 20,00 quale tassa di iscrizione per ogni imbarcazioni, fotocopia della polizza assicurativa RC, dichiarazione di assunzione di responsabilità e lista dell’equipaggio. La modulistica per l’iscrizione potrà essere ritirata presso la Segreteria della LNI di Brindisi o scaricata dai qui in basso.