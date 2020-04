Gli appuntamenti per la raccolta dl sangue non si fermano: sono previsti – nel rispetto delle misure per contenere la diffusione del virus Covid-19 – anche durante questo periodo di emergenza sanitaria. “Non si può fermare la solidarietà, c’è sempre un estremo bisogno e non possiamo permetterci pause”, ha spiegato il presidente della Fidas, Giuseppe Mitrugno. L’iniziativa, in collaborazione col Comune di Mesagne, è prevista per martedì 14 aprile dalle ore 8 alle ore 12 presso i locali dell’Ospedale “San Camillo de Lellis”. Puntuale giunge l’invito del sindaco della città di Mesagne, Toni Matarrelli: “La donazione di sangue, garantita grazie all’impegno di questo speciale settore del volontariato locale, svolge una funzione insostituibile. Per tale ragione l’Amministrazione comunale è impegnata a garantire ogni collaborazione per supportarne l’attività”.

Al fine di regolare in modo ordinato le donazioni, evitando assembramenti, i donatori sono invitati a prenotarsi al numero 3489719903.